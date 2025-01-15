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Роща

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2025
«Такого говорить не мог»: Логвиненко открестился от обещания сохранить рощу в Ростове
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что не мог обещать дать охрану левобережной роще на улице Шоссейной. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на встрече с руководителями СМИ 14 января.
15 января, 10:17
2024
В Ростове неизвестные сливают черную вонючую жижу в реку Дон
23 августа 2024, 10:38
Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников
10 июня 2024, 08:16
Пластиковыми кегами из-под пива завалили рощу на Береговой в Ростове
3 июня 2024, 09:43
Неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в Ростове
30 мая 2024, 13:56
Ростовчанин пожаловались на отдыхающих, которые бросают мусор на набережной
17 апреля 2024, 15:03
«За синим забором»: как ростовчане спасают зеленые зоны от незаконной застройки
12 апреля 2024, 12:21
Ростовчане рассказали, как в роще на Береговой в Ростове разрастается свалка
1 февраля 2024, 14:01
«Дорога как после бомбежки»: В Ростове асфальт растаял вместе со снегом
26 января 2024, 12:47
В Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки
5 января 2024, 10:20
2023
Власти объявили о рубке рощи рядом со старым аэропортом Ростова в 2024 году
21 ноября 2023, 15:51
Депутат Оськина рассказала, как ростовчане добились сохранения рощи СКА
15 ноября 2023, 16:20
Статус участка могут сменить в Ростове после скандала с уничтожением деревьев в роще
14 ноября 2023, 07:09
Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус
13 ноября 2023, 17:28
В Ростове вырубают рощу, пока жители мечтают ездить на работу через кладбище
13 ноября 2023, 13:59
«Ломают забор»: ростовчане перешли к активным действиям из-за вырубки деревьев
13 ноября 2023, 06:43
«Меня аж передернуло»: в небе над Таганрогом раздался звук, похожий на взрыв
30 октября 2023, 17:08
Бастрыкину доложат о проверке передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.
21 июля 2023, 08:16
2022
Власти в Ростове-на-Дону опровергли связь с объявлениями о продаже Березовой рощи
Строительная компания СЗ «Темерницкий лес» и власти Ростова-на-Дону заявили, что не имеют отношения к объявлению о продаже Березовой рощи для застройки.
30 декабря 2022, 15:04
Сити-менеджер в Ростове Логвиненко пообещал не застраивать рощу СКА высотками
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что в роще СКА не планируется жилищного строительства, прозвучало на заседании городской Думы.
25 октября 2022, 10:47

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