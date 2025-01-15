«Такого говорить не мог»: Логвиненко открестился от обещания сохранить рощу в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что не мог обещать дать охрану левобережной роще на улице Шоссейной. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на встрече с руководителями СМИ 14 января.