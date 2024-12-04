Росгвардия

Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове

В Ростовской области во время последнего масштабного рейда выявили более 100 нарушения миграционного законодательства, подробным отчетом о проведенных мероприятиях поделились в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.