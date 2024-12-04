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Росгвардия

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Декабрь
Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 млн рублей
4 декабря, 14:12
Октябрь
Жители Ростовской области отдают свои охотничьи ружья на нужды фронта
14 октября, 14:00
Сентябрь
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.
19 сентября, 18:02
На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом
Подросток переполошил местных жителей, когда вышел с пистолетом на балкон дома в Новошахтинске, инцидент прокомментировали в региональном ГУ МВД.
19 сентября, 09:56
Бывшим мигрантам вручили 39 повесток в военкомат на складе Ozon под Ростовом
11 сентября, 08:21
Август
Вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом
В Ростовской области нашли двух злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
24 августа, 15:42
Июнь
Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
16 июня, 15:25
Апрель
В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?
В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.
23 апреля, 15:10
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
11 апреля, 12:25
Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха
В Ростовской области Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обвинило ТАНТК имени Бериева в загрязнении атмосферного воздуха, информация об этом появилась на портале донского Арбитражного суда.
10 апреля, 06:42
Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей
6 апреля, 13:45
Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове
В Ростовской области во время последнего масштабного рейда выявили более 100 нарушения миграционного законодательства, подробным отчетом о проведенных мероприятиях поделились в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
4 апреля, 13:14
Март
В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду
30 марта, 15:44
В Ростовской области думают об охране ТЦ и отражают атаки беспилотников и ракет
25 марта, 16:54
Февраль
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
7 февраля, 11:09
Росгвардия начала массово забирать оружие у жителей Ростовской области
В Ростовской области у местных жителей нашли 289 единиц оружия, которое они хранили незаконно, сообщили в управлении Росгвардии.
5 февраля, 12:53
Январь
Донского бизнесмена осудили за хищения при ремонте объектов Росгвардии
В Ростовской области огласили приговор в отношении директора компании «Виктория» за хищение денег во время реконструкции объектов Росгвардии, решение принял Волгодонский районный суд.
16 января, 11:37
Хинштейн призвал изменить законы РФ для мигрантов после стычки под Ростовом
6 января, 15:08
В поселке под Ростовом разгорается конфликт местных и мигрантов. Что там произошло
6 января, 08:45
Декабрь 2023
Производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 млн рублей
В Ростовской области авиазавод «ТАНТК имени Г. М. Бериева» получил иск от производителя авиационного оборудования и техники, данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.
30 декабря 2023, 06:40

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