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Роскосмос

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2024
Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса
Появились кадры из космоса, на которых видно пыльную бурю в Ростовской области, снимки опубликовал Роскосмос.
1 октября, 10:09
Когда в России появится космический интернет как Starlink Илона Маска
Стало известно, когда заработает российский аналог Starlink Илона Маска, подробнее о нюансах запуска своего интернета сообщают СМИ.
19 сентября, 09:17
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
Донской астронавт Николай Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики, видео-открытку опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
12 апреля, 10:49
Донской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС
12 марта, 15:56
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб поделился видео с борта МКС
Видео-открытку с орбиты сделал на борту МКС космонавт из Ростовской области Николай Чуб, сообщает «Роскосмос».
4 марта, 16:07
2023
Ростовчане получили сообщение из космоса, а Украина пытается навести панику
4 ноября 2023, 15:48
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
4 ноября 2023, 08:34
Ростовчане смогут онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области выйдет в открытый космос, что будут транслировать в онлайн-режиме, сообщили в Роскосмосе.
25 октября 2023, 09:01
Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб, находящийся на МКС, выйдет в открытый космос, говорится в Telegram-канале Роскосмоса.
25 октября 2023, 08:37
Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб полетит на МКС
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб вошел в основной состав экипажа для полета на МКС, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
4 сентября 2023, 13:37
Школьница из Новгородской области побывала на запуске «Луны-25»
13 августа 2023, 08:51

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