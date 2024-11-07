Роспотребнадзор

Общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве

Ситуация с массовым пищевым отравлением после еды из популярных сервисов доставки носит системный характер. Ни один город или регион, в том числе и Ростовская область, не застрахованы от этого, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.