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Роспотребнадзор

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Ноябрь
Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки
В группе риска вируса Коксаки находятся дети до 15 лет, пожилые люди и страдающие иммунодефицитными состояниями, предупредили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.
7 ноября, 13:02
Октябрь
Предприятие в Ростовской области выпускало свиные котлеты из неожиданных ингредиентов
Свиные котлеты, которые производили на предприятии в Ростовской области, оказались лишь наполовину из свинины. О нарушении 23 октября сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
23 октября, 19:01
Что делать, если нет отопления и горячей воды. Куда жаловаться в Ростовской области?
23 октября, 09:38
Кишечную палочку нашли в суши и роллах в Ростове-на-Дону
18 октября, 09:10
Роспотребнадзор призвал ввести антиковидные ограничения в Ростове
Региональный Роспотребнадзор призвал ввести защитные меры против коронавируса в Ростове, пишет 1рнд.
14 октября, 15:11
Жителей Ростовской области призвали к самоизоляции из-за новой волны COVID-19
Роспотребнадзор Ростовской области призвал местных жителей, которые чувствуют недомогание, воздержаться от контакта с окружающими, сообщают СМИ.
11 октября, 19:03
Сентябрь
Аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов
Десятки агропредприятий Ростовской области использовали запрещенные ядохимикаты, сказано на сайте регионального управления Россельхознадзора.
30 сентября, 08:54
Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области
Новый штамм COVID-19 подхватил один из жителей Ростовской области. Всего заболевание XEC (так назвали этот вариант коронавируса) зафиксировали всего у двух россиян.
25 сентября, 05:31
Август
Холероподобную микрофлору выявили в реке Темерник в Ростове-на-Дону
30 августа, 09:43
Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе
20 августа, 09:36
В Ростовской области назвали заведение с фастфудом, где массово отравились люди
15 августа, 15:35
В Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в Ростовской области
10 августа, 06:09
Июль
На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?
31 июля, 09:48
Ростовской области массово расплодились патогенные клещи
24 июля, 15:59
Ростовская область оказалась в топе регионов по смертности из-за питьевой воды
4 июля, 05:18
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
2 июля, 14:15
Июнь
Роспотребнадзор выявил массовый обман ростовчанок на онлайн-курсах
В ходе правового анализа договора оферты, заключенного на прохождение онлайн курсов Анны Цыбиной, Роспотребнадзор Ростовской области выявил десять условий, ущемляющих права потребителей, сообщила RostovGazeta юрист Ольга Крупская.
27 июня, 10:37
Общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве
Ситуация с массовым пищевым отравлением после еды из популярных сервисов доставки носит системный характер. Ни один город или регион, в том числе и Ростовская область, не застрахованы от этого, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.
17 июня, 14:30
Май
В Ростовской области жители стали массово заражаться корью
4 мая, 12:22
Апрель
Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов, которыми комары могут заразить ростовчан
Роспотребнадзор выявил 47 новых вирусов, которые могут передаваться через укусы комаров, а также 14 вирусов, переносимых клещами, сообщили в ведомстве.
24 апреля, 12:19

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