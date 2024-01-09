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Коктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабре
9 января, 08:19
Декабрь 2023
«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области
29 декабря 2023, 12:00
Ноябрь 2023
На Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом
2 ноября 2023, 08:26
Октябрь 2023
Разорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий раз
Предпринимателя из Ростовской области Вадима Варшавского ждет суд по обвинению в двух преступления, говорится в материалах Ленинского районного суда.
13 октября 2023, 08:59
Август 2023
«Это фейк»: экономист рассказал, стоит ли ждать рост цен на хлеб в Краснодарском крае
31 августа 2023, 12:15

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