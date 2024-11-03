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Свежие новости в России, обзор событий в России в режиме реального времени на сайте сетевого издания RostovGazeta

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3 ноября
Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области
3 ноября, 17:41
Жителям Ростовской области массово отказали в свадьбе в красивую дату
3 ноября, 10:00
2 ноября
В Ростове-на-Дону бывшую госслужащую осудили на 12 лет за финансирование ВСУ
Ростовский областной суд вынес приговор бывшей госслужащей по статье о госизмене, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.
2 ноября, 18:54
Обвинённый в убийстве восьмимесячной дочери ростовчанин подал апелляцию
2 ноября, 11:24
Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм
Ростовские рэперы из группы Каста могут стать авторами экстремистского альбома. Активисты движения «Ветераны России» попросили проверить последний сборник треков музыкантов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
2 ноября, 07:02
1 ноября
Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить зарплаты в 200 тысяч рублей
1 ноября, 11:29
Попасть в рай или в вечную зиму: куда сходить в Ростове 3 и 4 ноября
1 ноября, 07:59
31 октября
Житель Ростова взорвал гранату на детской площадке
31 октября, 12:21
Россиянам рассказали, как получить скидку в 90% на распродаже в «Черную пятницу»
31 октября, 07:53
30 октября
В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове
В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали сообщения о гранате, которую обнаружили в центре донской столицы.
30 октября, 19:58
Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги
Россиянам стали приходить уведомления с портала Госуслуг с предложением перенести почтовый адрес на другие платформы. В перечень возможных вошли российские аналоги: в частности XMail от VK.
30 октября, 18:58
Первый в РФ реактор для высокооктанового бензина создали в Таганроге
В Ростовской области создали первый в стране реактор для производства высокооктанового бензина, сообщает «Дон ТР».
30 октября, 10:29
РКН разрешил вернуть радио с шансоном в Ростов-на-Дону
30 октября, 10:27
Жителям Ростовской области массово предлагают путешествовать по болотам
В России набирает популярность новый вид туризма — «болотинг», подробнее о нём рассказали «Новые известия».
30 октября, 09:27
Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 млрд рублей с ростовских банкиров
30 октября, 09:26
29 октября
В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
29 октября, 07:36
28 октября
Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе
Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых, «Новые известия» разобрались, как это повлияет на цены.
28 октября, 15:25
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
27 октября
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
26 октября
Будет видно даже днём: ярчайшую комету смогут увидеть жители Ростовской области
26 октября, 17:41

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