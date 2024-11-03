В Ростове-на-Дону бывшую госслужащую осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

Ростовский областной суд вынес приговор бывшей госслужащей по статье о госизмене, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.