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Росстат

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Ноябрь
Еле сводят концы с концами: зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области
Несмотря на выросший МРОТ и среднее значение заработной платы, в Ростовской области денег на основные нужды хватает только 23% населения.
6 ноября, 13:48
Октябрь
Стоимость бензина в Ростовской области превысила 77 рублей
В Ростовской области цены на бензин достигли отметки 77 рублей, актуальные данные опубликованы на сайте Росстата.
24 октября, 06:14
Сентябрь
В Ростовской области умерли 60 грудничков
В период с января по июнь 2024 года зафиксировали смерть 60 младенцев в Ростовской области, сообщает Росстат.
2 сентября, 07:57
Август
Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области
22 августа, 16:59
Июль
Росстат заявил, что семьи в Ростовской области богатеют
В Ростовской области за год увеличилось количество обеспеченных семей, говорится в документах Росстата.
30 июля, 14:47
Каждой четвёртой семье в Ростовской области хватает денег только на еду
30 июля, 14:04
В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива
25 июля, 15:31
Июнь
В Ростовской области взлетели цены на огурцы
В Ростовской области наблюдается рост цен на огурцы в годовом сравнении, сообщает Банк России в своем отчете об инфляции в регионе.
23 июня, 08:00
Апрель
Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться
В Ростовской области наблюдается тревожная тенденция. В регионе стало меньше заключаемых браков и больше разводов, сообщает Росстат.
21 апреля, 16:10
В Ростовской области погибли 24 младенца
21 апреля, 07:51
Март
Десять младенцев умерли в Ростовской области
24 марта, 16:17
В Ростовской области стали чаще разводиться и реже жениться
24 марта, 13:15
В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются
24 марта, 12:40
Новые цены на бензин опубликовали в Ростовской области
Литр дизельного топлива в Ростовской области обойдется в чуть более, чем 60 рублей, следует из данных Росстата.
21 марта, 08:30
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
16 марта, 11:29
Февраль
В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка
21 февраля, 13:22
Январь
Население Ростовской области будет сокращаться на примерно 23 тыс человек в год
30 января, 09:35
В Ростовской области пересчитали людей с ожирением
22 января, 15:16
Более 120 младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году
20 января, 10:54
Население Ростовской области сократилось еще на 19 тыс человек в 2023 году
20 января, 09:41

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