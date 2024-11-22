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Рост цен

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Ноябрь
Цены на красную икру в Ростовской области взлетят вдвое к Новому году
10 ноября, 13:41
Октябрь
Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей
31 октября, 08:56
В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
29 октября, 07:36
Риелтор сообщила, что будет с ценами на жилье после Нового года в Ростове
22 октября, 07:40
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%
19 октября, 13:32
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Сентябрь
Центробанк объяснил взлетевшие цены на аренду жилья в Ростовской области
19 сентября, 10:36
ЦБ назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области
19 сентября, 09:07
Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области
8 сентября, 17:39
Фермер объяснил скачок цен на 80% на картофель в Ростовской области
6 сентября, 08:03
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
В Ростове-на-Дону за один месяц выросла стоимость на новые и поддержанные автомобили, сообщает «Авто.ру».
5 сентября, 12:42
В Ростове-на-Дону резко подешевели новые автомобили
5 сентября, 11:21
В Ростовской области цены на мед выросли почти вдвое
5 сентября, 10:46
В Ростовской области взлетели цены на картофель и лук
3 сентября, 18:45
Август
В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка
28 августа, 17:34
Цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы
28 августа, 13:33
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
18 августа, 16:53
В Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубами
16 августа, 16:02
В Ростовской области ожидается скачок цен на водку
14 августа, 16:59

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