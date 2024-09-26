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Рост цен на бензин в Ростовской области

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2024
Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям
26 сентября, 04:25
Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области
18 сентября, 18:52
Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области
22 августа, 16:59
Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области
15 августа, 07:33
Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской области
1 августа, 09:11
В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива
25 июля, 15:31
Цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая
13 апреля, 12:01
Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%. Что будет с ценами летом?
28 февраля, 17:11
2023
Цены на бензин резко упали в Ростовской области
29 ноября 2023, 17:23
ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области
12 октября 2023, 10:14
Росстат заверил в снижении цен на бензин в Ростовской области
Цены на бензин и дизельное топливо продолжают незначительно снижаться в Ростовской области, следует из данных Росстата.
11 октября 2023, 18:47
ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области
19 сентября 2023, 17:10
Экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине
Урегулировать цены на топливо в Ростовской области поможет обыкновенный закон спроса и предложения, считает экономист Анастасия Миронова.
30 августа 2023, 20:20
Цены на бензин в Ростовской области побили новый рекорд
Бензин подорожал в Ростовской области за прошедшую неделю, следует из данных Росстата.
30 августа 2023, 17:41
Итоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензин
27 августа 2023, 14:47
Яйца резко подорожали в Ростовской области вслед за курятиной
В Ростовской области в июле значительно подорожали яйца, мясо и птица, сообщили в Ростовстате.
10 августа 2023, 10:23
Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле
9 августа 2023, 17:49

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