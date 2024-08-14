rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане

Выбрать дату
Август
Даже ветер может привести к беде: в Ростове грозят обрушением балконы на Чкаловском
14 августа, 15:43
Июнь
Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону
Московский аналитический центр НАФИ рассказал из чего состоит культурный код Ростова-на-Дону. Соответствующая информация размещена на сайте агентства.
20 июня, 13:04
Прожиточный минимум в Ростовской области превысит 17 тысяч рублей
В Ростовской области прожиточный минимум вырастет с 1 января 2025 года. Необходимая сумма будет составлять более 17 тысяч рублей, пишет ТАСС.
17 июня, 16:38
В Ростове полиция задержала рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова
12 июня, 09:23
Май
Семь тысяч велосипедов проехали по Ростову: показываем, как прошел велопарад 26 мая
27 мая, 08:29
Апрель
В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?
В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.
23 апреля, 15:10
Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове
В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан высотой около трех метров, видео поделились жители Александровки.
3 апреля, 10:46
Март
Политолог Сухарь заявил, что на концерте в «Крокус Сити Холле» были ростовчане
22 марта, 19:15
«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка
12 марта, 17:42
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
5 марта, 15:11
Февраль
В Ростове часть жителей Северного осталась без света вечером 22 февраля
22 февраля, 17:46
Концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет
22 февраля, 13:29
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
9 февраля, 09:11
Январь
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
24 января, 15:41
Декабрь 2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом
22 декабря 2023, 09:53
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении в регион украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».
20 декабря 2023, 09:14
В Минобороны сообщили, что было целью атаки беспилотников в Ростовской области
В Ростовской области удалось перехватить и уничтожить беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
17 декабря 2023, 05:55
«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца
15 декабря 2023, 11:40
Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце
15 декабря 2023, 05:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика