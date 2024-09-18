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Ростовская-на-Дону епархия

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2024
Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского
18 сентября, 18:31
Ростовский митрополит Меркурий назвал главных врагов верующих
Пустые разговоры и уныние опасны для верующих, заявил в эфире «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.
16 апреля, 16:47
Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан
У каждого крещенного человека есть свой «ангел-хранитель», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.
31 марта, 10:47
«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах
На людей могут влиять как «ангелы-хранители», так и «бесы», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.
31 марта, 07:35
2023
«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов
Ростовский митрополит Меркурий призвал игнорировать политические заявления релокантов, речь о них зашла в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».
29 октября 2023, 08:08
«Приобщил к православию»: митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир Сабодан
26 октября 2023, 12:03
Ростовская епархия вернет здание кукольного театра в Ростове в собственность региона
В Ростове здание Театра кукол могут вернуть в собственность региона, передав церкви здания на Московской, об этом рассказали донские СМИ.
21 августа 2023, 07:06

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