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Ростовские депутаты

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Октябрь 2024
«Если будет компромисс»: ростовский депутат Бородай дал прогноз о завершении СВО
Боевые действия между Россией и Украиной будут идти ещё долго, полагает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
25 октября 2024, 07:17
Август 2024
Власти обновят 70% дорог в Ростове лишь к 2035 году
13 августа 2024, 16:25
Май 2024
Бывший вице-премьер может стать депутатом Госдумы от Ростовской области
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко может занять место Виталия Кушнарева в Госдуме, такое решение принял президиум генсовета «Единой России».
30 мая 2024, 16:58
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата и экс-мэра Ростова Кушнарева
Депутат и бывший градоначальник Ростова Виталий Кушнарев сложил свои полномочия, документ об этом внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по мандатным вопросам.
29 мая 2024, 06:51
Ростовский депутат Бородай сообщил о судьбе пленного французского наемника
Взятый в плен французский наемник может помочь в достижении тактических целей ВС РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
28 мая 2024, 15:28
В Ростове предложили увеличить до 10 тыс штрафы за выезд на полосу для автобусов
За выезд на полосу общественного транспорта в Ростове хотят наказывать штрафами до 10 тысяч рублей, сообщили в городской управе.
24 мая 2024, 07:35
Март 2024
Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область
Ростовская область является важной логистической связкой для снабжения новых регионов, объяснил депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий.
26 марта 2024, 05:19
Январь 2024
Ростовский депутат Бородай заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ
Ни о каком прекращении огня на новогодних праздниках не может идти речи, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
3 января 2024, 13:32
Декабрь 2023
Ростовский депутат Бородай обвинил Украину в уничтожении собственного вооружения
Украинские олигархи виноваты в уничтожении вооружения в стране, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
28 декабря 2023, 10:50
Депутат Бородай призвал помочь не только семье погибшего бойца Рудакова из Батайска
Семьям всех погибших героев, воинов на СВО должна быть оказала поддержка, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
24 декабря 2023, 10:03

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