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Ростовские депутаты о СВО

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2024
Ростовский депутат Бородай сообщил о судьбе пленного французского наемника
Взятый в плен французский наемник может помочь в достижении тактических целей ВС РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
28 мая 2024, 15:28
2023
Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины
В ответ на атаки БПЛА Украины Россия должна уничтожить киевский режим, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
1 сентября 2023, 18:02
Ростовский депутат Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников
Атаки беспилотников на российские регионы показывают местным жителям, что военные действия касаются каждого, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
5 июня 2023, 17:02
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Если контрнаступление ВСУ и началось, то пока продвигается оно не успешно, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
2 июня 2023, 13:30
Ростовский депутат Бородай рассказал, как уничтожить терроризм на Украине
Украина является террористической организацией, подконтрольной США, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
7 мая 2023, 14:33
Ростовский депутат Бородай заявил, что провал наступления ВСУ не приведет к концу СВО
Провал контрнаступления ВСУ не станет залогом окончания спецоперации, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
4 мая 2023, 09:59
Ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО
Крупные, но недобросовестные налогоплательщики должны стать главными спонсорами спецоперации, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
3 мая 2023, 12:37
Ростовский депутат Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлению
Готовность к «переговорам» по Крыму является маскировкой подготовки к контрнаступлению ВСУ, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
12 апреля 2023, 17:18

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