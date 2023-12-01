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Ростовские казаки

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Декабрь 2023
Казаки в Ростовской области заявили, что не принимали певца Shaman в свои ряды
Удостоверения казака певцу Shaman могли выдать в шутку, заявила пресс-секретарь «Казачьей сотни» в Ростовской области Людмила Бондарь.
1 декабря 2023, 18:00
Сентябрь 2023
Впервые за несколько лет у казаков в Ростовской области состоялся военно-полевой сбор
Военно-полевые сборы проходят у казаков Всевеликого войска Донского в Ростовской области, сообщили в пресс-службе организации.
14 сентября 2023, 11:27
Август 2023
Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю
В Ростове может появиться памятник военачальнику Петру Врангелю, с инициативой выступила казачья бригада «Дон».
24 августа 2023, 11:16
Июнь 2023
Казачий совет оценит купания фермера и экс-полицейского в молоке в Ростовской области
Казачий совет стариков даст свою оценку экстравагантному купанию фермера-казака и экс-полицейского в чане с молоком в Ростовской области, пишут СМИ.
16 июня 2023, 13:48
Апрель 2023
Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО
Ростовские казаки активно участвуют в боевых действиях в ходе спецоперации, заявили в казачьей бригаде «Дон».
21 апреля 2023, 12:57

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