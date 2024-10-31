Ростовский гидрометцентр

Заморозки и ледяной дождь ударят по Ростовской области 17 января

В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание, ледяной дождь и штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.