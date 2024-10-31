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Ростовский гидрометцентр

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Октябрь
Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области
Под влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся атмосферных фронтов в Ростовской области резко изменится погода, предупредили в Гидрометцентре.
31 октября, 17:57
Гидрометцентр предупредил о сугробах в 12 сантиметров на Дону в начале ноября
31 октября, 16:24
Август
Гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области
28 августа, 08:29
Апрель
Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область
В Ростовской области в середине апреля ожидается жара до +30 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.
8 апреля, 12:38
Март
Летний зной и ветер скоростью до 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область
30 марта, 12:21
Ветер скоростью до 65 км/ч и дожди надвигаются на Ростовскую область с 26 марта
26 марта, 12:55
Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область
16 марта, 07:33
Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта
7 марта, 15:06
Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта
5 марта, 18:08
Февраль
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
27 февраля, 17:54
На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов
26 февраля, 17:57
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
20 февраля, 18:00
Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки
3 февраля, 08:33
Январь
Какой будет погода в Ростовской области в начале февраля
31 января, 08:17
В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом
27 января, 10:01
Морозы до -20 градусов ударят в Ростовской области с 24 января
24 января, 07:34
Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область
20 января, 09:08
Заморозки и ледяной дождь ударят по Ростовской области 17 января
В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание, ледяной дождь и штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
16 января, 18:08
В январе в Ростовской области ударят 19-градусные морозы
1 января, 09:30
Декабрь 2023
Аномальное тепло придет в Ростовскую область перед Новым годом
25 декабря 2023, 07:03

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