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Ростовский митрополит Меркурий

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Июнь
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, можно ли женщинам входить в храм с непокрытой головой и в брюках, эту тему он обсудил в программе «Сугубо личное» в эфире телеканал «Дон24».
23 июня, 11:32
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о том, в чем допустимо женщинам заходить в храм в интервью на «Дон 24».
23 июня, 07:24
Май
«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь
Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
19 мая, 12:05
Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае с женщиной, которая жаловалась ему на своего мужа, в интервью на «Дон 24».
19 мая, 09:15
Апрель
Ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов
Люди, которые не носят крест на шее, оторваны от реалий жизни церковной и духовной, сообщил ростовский митрополит Меркурий в передаче на Youtube канале «Дон 24».
8 апреля, 06:52

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