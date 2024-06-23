Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, можно ли женщинам входить в храм с непокрытой головой и в брюках, эту тему он обсудил в программе «Сугубо личное» в эфире телеканал «Дон24».