Ростовской облсуд

Экс-зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО с 18 июля

Суд в Москве заключил под стражу Татьяну Юрову, которая ранее занимала пост заместителя председателя Ростовского областного суда, сообщают СМИ.