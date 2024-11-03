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Ростовстат

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Ноябрь
Средняя зарплата в Ростове приблизилась к 60 тысяч рублей в месяц
3 ноября, 14:31
Октябрь
За неделю сливочное масло подорожало в Ростовской области почти на 17 рублей
25 октября, 12:56
Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ
Специалисты Ростовстата определили, в каком городе Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.
9 октября, 19:14
Август
Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 5%
12 августа, 16:27
Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей
1 августа, 16:25
Июнь
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Самые высокие цены на картофель зафиксированы в Ростове, следует из данных Ростовстата.
24 июня, 15:01
Апрель
В Ростовской области резко подорожала рыба
18 апреля, 15:01
Стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области
14 апреля, 12:56
Масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области перед Пасхой
14 апреля, 08:46
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Баранина подорожала за неделю на несколько рублей, следует из данных Ростовстата.
11 апреля, 12:33
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
Самую дешевую говядину в регионе продают в Шахтах, а сэкономить на свинине можно в Ростове, сообщает Ростовстат.
7 апреля, 08:37
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
4 апреля, 17:40
В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину
4 апреля, 16:30
Март
Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на мясе
Самую дешевую говядину можно купить в Шахтах, а свинину — в Ростове-на-Дону, следует из данных Ростовстата на конец марта.
31 марта, 09:32
Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей
23 марта, 14:23
Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале
В Ростовской области только за февраль уровень инфляции увеличился на 0,7%, а с начала 2024 года — почти 1,5%, сведения об этом появились в Ростовстате.
14 марта, 14:21
Стало известно, где торгуют дешевым мясом в Ростовской области
Таганрог является лидером Ростовской области по ценам на мясо, следует из данных Ростовстата.
10 марта, 14:13
В Ростовской области увеличилось число неиспользуемых сельхозземель
2 марта, 16:36
Февраль
Минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год
23 февраля, 10:49
Свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области перед праздниками
Инфляция ударила по ценам на все виды мяса, кроме куриного, следует из данных Ростовстата.
22 февраля, 11:03

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