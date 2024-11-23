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Ростовводоканал

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2024
Тысячи жителей Ростова-на-Дону оставят без воды на сутки. Где ждать отключений?
23 ноября, 11:09
Власти Ростова требуют от «Водоканала» объяснить, куда исчезли деньги горожан
22 октября, 16:54
Часть жителей Ростова-на-Дону оставят без нормального водоснабжения
На Западном в Ростове на двое суток понизят давление воды в трубах, сообщили в городском водоканале.
14 октября, 17:14
Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды
С утра 17 сентября в центральной части Ростова перекроют холодную воду, сообщает Ростовводоканал.
16 сентября, 19:48
Ростовводоканал назвал улицы Западного, которые оставят без воды 18 сентября
Стало известно, на каких улицах Ростова отключат воду 18 сентября, список опубликовал Ростовводоканал.
12 сентября, 17:03
Жителей Ростова на сутки оставят без холодной воды
13 июля, 17:29
В центре Ростова 22 апреля отключат воду
Жителям центральной части Ростова-на-Дону придется провести одну ночь без водоснабжения, сообщает Ростовводоканал.
19 апреля, 17:38
Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта
25 марта, 12:04
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
Обыски начались в Ростовводоканале 12 марта
Силовики пришли с обысками в здание Ростовводоканала во вторник, 12 марта, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
12 марта, 08:56
Часть Ростова оставят без воды на 24 часа 5 марта
На сутки с 5 по 6 марта в части Ростова ограничат водоснабжение, сообщил водоканал.
1 марта, 15:52
Инженера оштрафовали на 370 тысяч рублей за взятку сотрудникам Ростовводоканала
В Ростовской области оштрафовали инженера Ростовводоканала, мужчине передали взятку, чтобы решить проблему с пломбами на счетчиках, подробности дела рассказали в пресс-службе донского УФСБ.
24 января, 09:41
Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января
Из-за реконструкции водопроводной линии по улице Урожайной в сотнях домов отключат холодную воду, предупредил водоканал Ростова.
22 января, 17:44
Детсад и поликлиника: Темерник в Ростове на сутки оставят без воды из-за новостройки
Из-за подключения новостройки к водопроводному коллектору несколько домов на Северном на сутки останутся без воды, сообщил ростовский водоканал.
14 января, 07:40
2023
Экс-гендиректору «Ростовводоканала» Поркшееву грозит штраф за превышение полномочий
14 декабря 2023, 18:07
В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей
30 ноября 2023, 14:16
В Ростове потратили около 125 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения
Ростовводоканал потратил около 125 миллионов рублей на модернизацию производственных объектов с начала 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе компании.
3 ноября 2023, 14:50
Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода
28 октября 2023, 14:43
Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове
В центре Ростова на сутки ограничат водоснабжение, сообщил городской водоканал.
17 октября 2023, 08:25
В Ростове сотни жилых домов останутся без воды на сутки до 13 октября
В Ростове жителей двух районов попросили запастись холодной водой из-за ремонта водопровода 12 и 13 октября, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».
11 октября 2023, 08:06

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