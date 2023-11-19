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Рождаемость в Ростове

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Ноябрь 2023
Православный олигарх Малофеев хочет заставить ростовчанок рожать по семь детей
Российский предприниматель Константин Малофеев предложил идею, как увеличить рождаемость в Ростовской области, пишет donnews.
19 ноября 2023, 07:10
В Ростовской области резко упала рождаемость в 2023 году
В Ростовской области рождаемость снизилась почти на 10% в сентябре 2023 года, сообщает Росстат.
12 ноября 2023, 06:09
Октябрь 2023
Смертность в Ростовской области вдвое выше, чем в Ростове-на-Дону
11 октября 2023, 13:57
Июль 2023
В Ростове закончили реконструкцию роддома №5 на ЗЖМ
В Ростове объявили о завершении работ по реконструкции родильного дома №5 в Железнодорожном районе, подробностями поделился глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
1 июля 2023, 10:02
Май 2023
Смертность в Ростовской области снизилась почти на 25% в 2023 году
В Ростовской области с января по март 2023 года смертность снизилась на 24,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, сообщает Росстат.
14 мая 2023, 07:48
Население Ростовской области сократилось на 6 тыс человек в 2023 году
В Ростовской области с января по март 2023 года естественная убыль населения составила 6,3 тысячи человек, сообщает Росстат.
14 мая 2023, 07:16
Апрель 2023
В Ростовской области снова зафиксировали убыль населения в 2023 году
В Ростовской области за январь и февраль 2023 года зарегистрировали убыль населения, сообщает Росстат.
16 апреля 2023, 15:30

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