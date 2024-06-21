rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Рождаемость в Ростовской области

Выбрать дату
Июнь 2024
Власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать
21 июня 2024, 06:13
Апрель 2024
Вымирание Ростовской области ускорилось в 2024 году
Естественная убыль населения в Ростовской области продолжает расти, согласно данных опубликованных Росстатом.
21 апреля 2024, 11:40
Март 2024
В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются
24 марта 2024, 12:40
В Ростове врачи спасли 650-граммовую девочку
В Ростове спасли жизнь новорожденной девочки, чей вес при рождении составил всего 650 граммов, об этом сообщили в пресс-службе перинатального центра Ростовской области.
1 марта 2024, 09:48
Февраль 2024
Программу материнского капитала в Ростовской области продлят до 2030 года
Для повышения рождаемости в России продлят действие материнского капитала, заявил в обращении к Федеральному Собранию президент Владимир Путин.
29 февраля 2024, 10:05
Василиса и Космос: ЗАГС назвал самые популярные имена детей в Ростовской области
Имена София и Михаил оказались самыми популярными для детей в Ростовской области, сообщается в отчете регионального управления ЗАГС.
22 февраля 2024, 10:35
Стало известно, в каком возрасте чаще всего женятся мужчины в Ростовской области
Доля мужчин в Ростовской области составляет 46,6% от общей численности населения региона, сообщил Ростовстат.
22 февраля 2024, 08:52
В Ростовской области умирает вдвое больше людей, чем рождается
22 февраля 2024, 08:04
Рождаемость в Ростовской области впервые повысилась за много лет
14 февраля 2024, 06:36
Январь 2024
На каждого родившегося в Ростовской области младенца приходится 1,6 умерших
Смертность в Ростовской области заметно сокращается, но падает и рождаемость, следует из данных Росстата.
21 января 2024, 05:37
В Ростовской области появилась на свет первая двойня 2024 года
В Ростовской области родились первые в 2024 году двойняшки, ими оказались мальчики из Тарасовского района, об этом сообщили в пресс-службе ЗАГС региона.
16 января 2024, 13:24
Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса: жительница Ростовской области родила четверню
Из областного перинатального центра выписали местную жительницу, родившую четверню, рассказал губернатор Василий Голубев.
12 января 2024, 18:03
Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет
За последние десять лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось практически в два раза, сообщается на сайте регионального правительства.
2 января 2024, 10:18
Декабрь 2023
Почти на 500 меньше: Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области
С января по октябрь в Ростовской области родились чуть больше 27 тысяч детей, сообщает Росстат.
17 декабря 2023, 10:24
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году
17 декабря 2023, 09:45
В Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшек
5 декабря 2023, 15:58
Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области
5 декабря 2023, 10:02
Ноябрь 2023
Православный олигарх Малофеев хочет заставить ростовчанок рожать по семь детей
Российский предприниматель Константин Малофеев предложил идею, как увеличить рождаемость в Ростовской области, пишет donnews.
19 ноября 2023, 07:10
В РПЦ призвали ввести юридическую ответственность за склонение дончанок к абортам
16 ноября 2023, 15:38
Темпы естественной убыли населения замедлились в Ростовской области
Смертность, как и рождаемость продолжают падать в Ростовской области, следует из данных Росстата.
12 ноября 2023, 18:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика