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Рождение ребенка

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Регион вымирает: убыль населения Ростовской области почти достигла 15 тысяч жителей
17 сентября, 13:25
В Ростовской области умерли 67 грудничков
15 сентября, 09:12
В Ростовской области женщины начали массово откладывать беременность
20 августа, 15:37
Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое
20 августа, 14:07
Население Ростовской области вымирает со скоростью больше 2 тысяч человек в месяц
В Ростовской области за полгода 2024 года из-за разных причин умерли 28 тысяч человек, следует из отчет Росстата.
13 августа, 13:34
В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с редкой патологией
В Ростовской области помогли сохранить беременность и родить пациентке с врастанием плаценты, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.
12 апреля, 11:35
Около 350 отцов из Ростовской области ушли «в декрет» в 2024 году
В Ростовской области почти 350 отцов решили взять отпуск по уходу за ребенком, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
8 апреля, 17:59
Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей
23 марта, 14:23
Одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области
7 марта, 18:02
2023
В Ростовской области предложили платить по 15 тысяч для сборов в школу
13 ноября 2023, 11:16
В Ростовской области резко упала рождаемость в 2023 году
В Ростовской области рождаемость снизилась почти на 10% в сентябре 2023 года, сообщает Росстат.
12 ноября 2023, 06:09
В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям
В Ростовской области будущим родителям предложили инструмент для выбора имени ребенку, пока дончане не могут взять ипотеку, а поклонников Rammstein могут лишить концерта в Ростове.
2 октября 2023, 17:22
В Ростовской области у супружеской пары за год родилось две двойни
В Ростовской области у супружеской пары за год на свет появились две двойни, об этом рассказали представители Перинатального центра.
30 сентября 2023, 07:54
Мобилизованного многодетного бойца СВО из Сальска с апреля не могут вернуть домой
Мобилизованного из Сальска Ростовской области, у которого родился третий ребенок, не получается вернуть домой из зоны СВО, пишет Telegram-канал Baza.
25 июля 2023, 14:52

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