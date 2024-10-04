rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Розничные цены

Выбрать дату
2024
Поставщик в Ростове 2 года давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины
4 октября, 15:09
Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области
8 сентября, 17:39
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле
8 сентября, 08:46
Эксперты спрогнозировали цены на яйца в Ростовской области в 2024 году
15 января, 13:40
В Ростовской области не стали снижать цены на яйца
7 января, 07:50
2023
Росстат подсчитал, сколько стоит «переобуть» авто в Ростове
22 ноября 2023, 03:03
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
24 августа 2023, 09:04

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика