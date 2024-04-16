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РПЦ в Ростовской области

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Апрель 2024
Ростовский митрополит Меркурий назвал главных врагов верующих
Пустые разговоры и уныние опасны для верующих, заявил в эфире «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.
16 апреля 2024, 16:47
Ростовский митрополит Меркурий назвал болтунов «заразными»
Люди, которые много говорят, извергают из себя «пустоту», заявил в интервью на «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.
12 апреля 2024, 16:47
Март 2024
Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан
У каждого крещенного человека есть свой «ангел-хранитель», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.
31 марта 2024, 10:47
«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах
На людей могут влиять как «ангелы-хранители», так и «бесы», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.
31 марта 2024, 07:35
Январь 2024
«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров
Ростовский митрополит Меркурий предпочитает классику советского кинематографа, о своем отношении к кино он рассказал в эфире «Дон 24».
29 января 2024, 05:14
В храмах Ростова сообщили о расписании богослужений на Рождество
В Ростовском кафедральном соборе литургия, посвященная Рождеству, намечена на 00.00 мск 7 января, сообщается на сайте собора.
4 января 2024, 16:31
Декабрь 2023
«Купюры под резиночку»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги
Богатые люди должны тратить накопленные средства на помощь нуждающимся, уверен ростовский митрополит Меркурий.
24 декабря 2023, 10:11
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему люди становятся нищими
24 декабря 2023, 08:00
«Если дали затрещину, не надо паники»: митрополит дал совет ростовским руководителям
Настоящий лидер должен быть готов брать ответственность за других людей, заявил ростовский митрополит Меркурий в эфире телеканала «Дон 24».
17 декабря 2023, 10:45
Ростовский митрополит Меркурий разъяснил, кого из чиновников не считает лидером
Слово «лидер» включает в себя сейчас и негативные смыслы, полагает ростовский митрополит Меркурий.
17 декабря 2023, 09:06

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