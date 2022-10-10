Рукавишникова Ирина Валерьевна

Число правонарушений на дорогах Ростова и области с участием машин, зарегистрированных на детей до 16 лет, за год утроилось, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Валерьевна Рукавишникова.