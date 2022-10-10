Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 3 февраля 1973, г. Ростов-на-Дону
Образование: Ростовский государственный университет (специальность юриспруденция). Доктор юридических наук, профессор
Партия: "Единая Россия"
Член Совета Федерации ФС от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области
Преподаватель ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Заместитель декана юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
И.о. декана юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Декан юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку.
Член СФ ФС от законодательного органа власти Ростовской области
Число правонарушений на дорогах Ростова и области с участием машин, зарегистрированных на детей до 16 лет, за год утроилось, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Валерьевна Рукавишникова.
Электронная почта должна будет заменить ответы в письменном виде на обращения граждан Ростовской области, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.
Как сообщила заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, жители сел Ростовской области не хотят быть депутатами из-за требований предоставлять сведения о доходах.
Ростовчане проголосовали за принятие закона о тишине на улице в дневное время, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Рукавишникова Ирина Валерьевна.
Ростовчане проголосовали за принятие закона о тишине на улице в дневное время, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.
Число правонарушений на дорогах Ростова и области с участием машин, зарегистрированных на детей до 16 лет, за год утроилось, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.
Жители сел Ростовской области не хотят быть депутатами из-за требований предоставлять сведения о доходах, сообщила заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Электронная почта должна будет заменить ответы в письменном виде на обращения граждан Ростовской области, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.