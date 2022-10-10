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Рукавишникова Ирина Валерьевна

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 3 февраля 1973, г. Ростов-на-Дону

Образование: Ростовский государственный университет (специальность юриспруденция). Доктор юридических наук, профессор

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Член Совета Федерации ФС от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

Биография

1995 - 1997

Преподаватель ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

1997 - 2005

Заместитель декана юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

2005 - 2006

И.о. декана юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

2006 - 2013

Декан юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

2013 - 2018

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку.

2018 - По настоящее время

Член СФ ФС от законодательного органа власти Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Число правонарушений на дорогах Ростова и области с участием машин, зарегистрированных на детей до 16 лет, за год утроилось, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Валерьевна Рукавишникова.

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Как сообщила заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, жители сел Ростовской области не хотят быть депутатами из-за требований предоставлять сведения о доходах.

Ростовчане проголосовали за принятие закона о тишине на улице в дневное время, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Рукавишникова Ирина Валерьевна.

Материалы СМИ

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Число правонарушений на дорогах Ростова и области с участием машин, зарегистрированных на детей до 16 лет, за год утроилось, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

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Власти откажутся от "Почты России" для ответов на обращения ростовчан

Электронная почта должна будет заменить ответы в письменном виде на обращения граждан Ростовской области, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

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