Руководитель

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Январь
Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько
В Таганроге ушел из жизни депутат гордумы Андрей Голобородько, об этом объявили в пресс-службе местного вуза.
16 января, 16:56
Октябрь 2023
В Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц
23 октября 2023, 14:32
Сентябрь 2023
Взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра
В Ростовской области провели обыски у одного из руководителей Чертковского отдела управления Росреестра, сообщили в региональном УФСБ.
29 сентября 2023, 11:55
Август 2023
Экс-помощник прокурора Смирягина стала директором ДИЗО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону депутаты городской Думы согласовали на пост директора Департамента имущественно-земельных отношений Ирину Смирягину, прозвучало на заседании.
15 августа 2023, 12:58
Июль 2023
Донской бизнесмен заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, занимавшегося незаконной добычей угля, сообщили в региональном УФСБ.
27 июля 2023, 10:50

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