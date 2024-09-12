Русский язык

Школьный омбудсмен в Ростове не поддержал идею учить только говорящих на русском

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на образование. Поэтому незнание русского языка не должно лишать человека такого права, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.