Русский язык

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Политолог призвал ужесточить требования для мигрантов в Ростовской области
11 сентября, 10:33
2023
Эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова
14 ноября 2023, 14:19
Юрист рассказал, как новый закон может ужесточить политику по мигрантам в Ростове
26 октября 2023, 15:48
Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что Украина занимается уничтожением носителей русского языка, сообщил он Aif.ру.
21 октября 2023, 07:35
Учителя в Ростове-на-Дону отказываются носить форму
18 октября 2023, 04:51
Школьный омбудсмен в Ростове не поддержал идею учить только говорящих на русском
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на образование. Поэтому незнание русского языка не должно лишать человека такого права, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.
8 сентября 2023, 12:58

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