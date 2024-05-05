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Рыбные места

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Май 2024
Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской
Преимущество вкусовых качеств донской сельди над морской, раскрыл доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.
5 мая 2024, 06:52
Июнь 2023
Где ловить рыбу в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области для любителей рыбалки созданы все условия для хорошего улова и душевного отдыха на природе. Где можно ловить рыбу в регионе, в материале RostovGazeta.
16 июня 2023, 04:43

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