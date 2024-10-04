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Съемки

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Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма
В Неклиновском районе Ростовской области снимают фильм. Из-за этого на целый день перекроют проезд по одной межпоселковых дорог, сообщает районная администрация.
4 октября, 16:51
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Сергей Безруков предложил построить на левом берегу Ростова-на-Дону кинокластер
19 сентября, 08:18
2023
Актер Безруков наловил на палку ведро окуней в Ростове-на-Дону
16 октября 2023, 05:30
Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»
Актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов заявил, что ему поступает много вопросов по поводу премьеры новых «Гардемаринов», сообщил он в Telegram.
4 октября 2023, 11:39
Бузову носили на руках после приезда в Ростов-на-Дону
20 сентября 2023, 16:20
«Лишь бы не с концертом»: ростовчане отреагировали на приезд Бузовой в город
20 сентября 2023, 15:51
В Ростовской области снимут фильм о событиях 1941 года
В Ростовской области пройдут съемки фильма «Забытый полк», который расскажет о событиях 1941 года, сообщают СМИ.
27 июля 2023, 13:44

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