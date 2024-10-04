Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»

Актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов заявил, что ему поступает много вопросов по поводу премьеры новых «Гардемаринов», сообщил он в Telegram.