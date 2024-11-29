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Сахар

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2024
Названы продукты, цены на которые взлетели в Ростовской области в ноябре
Цены на продукты в Ростовской области подскочили на несколько рублей за месяц. Некоторые товары подорожали даже на 20-30 рублей, следует из данных Ростовстата.
29 ноября, 14:48
Ученые рассказали, как летучие мыши накачивают себя огромным количеством сахара
30 августа, 11:17
В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало
26 января, 06:04
2023
Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом
28 декабря 2023, 15:25
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону молочные продукты и курица оказались самыми дорогими среди других городов региона, сообщает Ростовстат.
15 декабря 2023, 06:30
Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья
15 ноября 2023, 04:37
Кофе резко подорожал в кафе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за логистических проблем выросли цены на кофе, сообщают СМИ.
20 октября 2023, 12:36
Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области
В Ростовской области из-за роста цен на бензин увеличились годовые темпы прироста цен на моторное топливо в рознице, сообщает Центробанк.
19 октября 2023, 05:05
Нутрициолог назвала опаснейший компонент в ростовской шаурме
27 сентября 2023, 11:27
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
23 сентября 2023, 04:37
В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
8 сентября 2023, 11:29
Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области мясная продукция с декабря 2022 года резко выросла в цене, следует из данных Ростовстата.
21 августа 2023, 12:14
Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления килограмма домашнего мороженого составляет 188 рублей, сообщает Центробанк.
6 июля 2023, 06:24

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