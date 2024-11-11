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Сальск

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Ноябрь
До Бастрыкина дошло дело о смерти инвалида после избиения в Ростовской области
11 ноября, 13:34
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по случаю нападения бродячих собак на подростка в Ростовской области, информирует региональный СУ СКР.
2 ноября, 14:30
Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле
2 ноября, 14:01
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ
Специалисты Ростовстата определили, в каком городе Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.
9 октября, 19:14
Сентябрь
После солнечных выходных всю Ростовскую область накроет затяжным ливнем
После солнечных теплых выходных в Ростовской области прогнозируют дожди. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», 24 и 25 сентября зальет практически все районы региона.
18 сентября, 18:22
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области
1 сентября, 19:04
Август
Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
25 августа, 18:50
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
18 августа, 16:53
Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей
14 августа, 17:32
Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо
5 августа, 04:25
Июль
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
28 июля, 13:34
«Апокалипсис на трассе»: ростовчане не могут попасть в Сальск из-за потопа
Между Ростовом-на-Дону и Сальском затопило участок трассы во вторник, 23 июля, сообщили водители в соцсетях.
23 июля, 13:27
До +20 похолодает в Ростовской области из-за дождей
22 июля, 16:52
Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
21 июля, 12:26
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области
14 июля, 19:13
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
7 июля, 11:32
Июнь
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
30 июня, 08:54
Стало известно, где в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле
9 июня, 13:47
Май
Двое погибли и трое ранены в страшной аварии с маршруткой из Сальска
Два человека погибли в аварии с участием маршрутки, которая ехала из Сальска, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.
2 мая, 18:41

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