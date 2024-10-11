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Самара

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2024
Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни
Почти половина опрошенных решили, что Ростов — один из самых дорогих для жизни городов России, следует из результатов исследования SuperJob.
11 октября 2024, 10:59
На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию
В Ростовской области загорелась школа и взорвался дрон в детском лагере, пока ростовчане ждут открытия визового центра Испании.
29 января 2024, 15:24
2023
В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
23 ноября 2023, 21:03
Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернатором
20 октября 2023, 16:39
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.
6 августа 2023, 05:44
Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня
Через Ростовскую область РЖД запустит поезд из Самары в Анапу, говорится в сообщении компании.
22 июня 2023, 13:09

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