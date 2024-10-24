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Санкции в Ростовской области

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2024
Стала известна судьба гипермаркетов французской сети «Ашан» в Ростове
Информация об уходе сети «Ашан» из России является слухом, сообщили в пресс-службе компании РИА «Новости».
24 октября, 12:52
2023
На 70%: мандарины подорожали в Ростовской области до 500 рублей за килограмм
6 ноября 2023, 06:37
США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове
Вашингтон ввел санкции в отношении строительной компании «РКС-НР», ее штаб-квартира находится в Ростове, новый санкционный список размещен на сайте Минфина США.
2 ноября 2023, 18:34
New York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в Ростове
15 октября 2023, 16:05
Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов
14 сентября 2023, 17:16
Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области
В Ростовской области, как и во всей России, ожидается подорожание кофе, сладостей и кондитерских изделий, пишут федеральные СМИ.
9 августа 2023, 13:27

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