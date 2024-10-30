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Саперы

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2024
В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове
В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали сообщения о гранате, которую обнаружили в центре донской столицы.
30 октября, 19:58
Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове
3 октября, 18:25
В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу
22 августа, 08:01
Саперы из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы
Саперы Донского спасцентра обезвредили две авиабомбы, который нашли в другом регионе, сообщили в региональном УМЧС.
10 августа, 05:13
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
3 июля, 15:39
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.
11 апреля, 15:02
В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический
8 апреля, 16:59
В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова
6 апреля, 14:25
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону приглашают на работу саперов, которым готовы платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей, говорится на одном из тематических сайтов.
6 февраля, 08:14
2023
Беспилотник повис на дереве в станице Ростовской области у границы с ЛНР
22 декабря 2023, 12:41
Сапер с протезом из Ростова рассказал, как разминировал поля на Донбассе
Саперы Донского спасательного центра МЧС возвратились с последней в текущем году поездки на Донбасс, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
3 декабря 2023, 08:15
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
16 ноября 2023, 12:23
В Ростовской области рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы
В Ростовской области рыбак в реке Северский Донец обнаружил боеприпас, сообщают СМИ.
2 октября 2023, 06:37
В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области уничтожили найденную на территории региона бомбу, сообщили в региональном УМЧС.
22 августа 2023, 09:29
Боевую гранату нашли в автобусе на автовокзале в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в салоне автобуса, который должен был поехать в Луганск, нашли боевую гранату, сообщается в соцсетях в группе «Автовокзалы Ростовской области».
9 июля 2023, 11:35
Ростовчане заявили о найденной в озере гранате вечером 6 июля
В Ростове-на-Дону в озере на Западном обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
7 июля 2023, 06:32

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