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Саперы МЧС

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2024
В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу
22 августа, 08:01
В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический
8 апреля, 16:59
2023
Сапер с протезом из Ростова рассказал, как разминировал поля на Донбассе
Саперы Донского спасательного центра МЧС возвратились с последней в текущем году поездки на Донбасс, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
3 декабря 2023, 08:15
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
16 ноября 2023, 12:23
Сапер из Ростовской области потерял ногу, но все равно вернулся на СВО
Сапер из Ростовской области лишился ноги в зоне СВО, однако все равно решил вернуться на фронт, рассказали в МЧС региона.
15 октября 2023, 10:26
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
14 августа 2023, 14:09

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