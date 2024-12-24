Урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в Ростове

Активисты Ростова решили выступить с предложением о закупке 50 троллейбусов с УАХ вместо 35 электробусов. Для этого они обратились к сайту «Активный ростовчанин». Однако там их инициатива была отклонена. Об этом сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.