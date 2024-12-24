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2024
Хакер из Ростовской области взламывал сайты вузов
24 декабря, 09:29
Урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в Ростове
Активисты Ростова решили выступить с предложением о закупке 50 троллейбусов с УАХ вместо 35 электробусов. Для этого они обратились к сайту «Активный ростовчанин». Однако там их инициатива была отклонена. Об этом сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.
30 января, 16:25
2023
В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
25 декабря 2023, 09:50
Ростовчанку могут признать самой красивой на международном конкурсе
Жительница Ростова-на-Дону Елизавета Бабенко представит Ростов в финале международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023», сообщили организаторы.
9 ноября 2023, 15:20
Ростовчанке грозит тюремный срок за попытку показать магическую силу
В Ростове-на-Дону будут судить Марию Белашову, которая обманула 30 человек, обещая провести магические обряды, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
20 сентября 2023, 15:21
Хакера Баяндина из Ростовской области осудили за атаку на сайты Кремля и Минобороны
7 сентября 2023, 09:57
Минтрансу предложили выложить данные всех 13 тысяч таксистов в Ростовской области
15 августа 2023, 09:44
Лжеаптекари пытаются спасти мужскую потенцию жителей Ростовской области
В Ростовской области Росздравнадзор с начала года чаще всего закрывал сайты с так называемыми мужскими аптеками, сообщили в ведомстве.
20 февраля 2023, 14:46
2022
От соблазна вызвать проституток избавили жителей Ростовской области
В Ростовской области закрыли шесть сайтов, на которых рекламировали услуги проституток, решение принял Новочеркасский городской суд.
14 ноября 2022, 10:52
Сайт правительства в Ростовской области перестанет работать с 4 ноября
Сайт правительства Ростовской области станет недоступен в пятницу, 4 ноября, сообщили в облправительстве.
3 ноября 2022, 14:57

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