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Сбили беспилотники

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2025
Военные подорвали 14 вражеских беспилотников над Азовским морем
Над Азовским морем перехватили беспилотники в ночь на 11 января. Об этом сообщили в Минобороны России.
11 января, 06:46
2024
Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск
Ростовчан ночью 18 августа разбудили звуки сирены воздушной тревоги, об этом они рассказали в соцсетях.
18 августа 2024, 07:11
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Жители Ростовской области рассказали, как они пережили очередную ночную атаку на регион, об этом они поделились в соцсетях.
18 августа 2024, 06:30
Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью
В ночь на 18 августа была отражена террористическая атака на Ростовскую область, сообщили в Минобороны.
18 августа 2024, 05:13
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Территория промскладов в Пролетарске была снова подвергнута атаке беспилотниками во время тушения пожара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
18 августа 2024, 04:28
Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
Массированная атака беспилотниками была совершена ночью 20 июля на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 июля 2024, 03:33
Появилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника
6 июня 2024, 00:01
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
В небе над Ростовской областью военные сбили два украинских беспилотника в ночь на 2 мая, сообщил губернатор Василий Голубев.
2 мая 2024, 00:37
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
ВСУ попытались атаковать беспилотниками восемь регионов России, в том числе Ростовскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
17 марта 2024, 05:24
Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников
12 марта 2024, 16:31
2023
Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря
На территории Ростовской области силами ПВО был сбит вражеский беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.
27 декабря 2023, 02:21

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