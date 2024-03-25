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Сбитая ракета ВСУ

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Март 2024
Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске
25 марта 2024, 15:36
Январь 2024
В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе
30 января 2024, 16:01
Июль 2023
Обломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе Самбек
Обломки ракеты, сбитой над Азовским районом, приземлились в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:21
Очевидцы опубликовали видео упавшей ракеты в Азовском районе 28 июля
Система ПВО сбила ракету над Азовским районом 28 июля, в этот же день ракету поразили над Таганрогом, сообщил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:07
Май 2023
Донские власти ответили на вопрос о пострадавших после падения обломков ракеты
В Ростовской области никто не пострадал от сбитой украинской ракеты, сообщили в правительстве региона.
26 мая 2023, 09:01
Стало известно, какую украинскую ракету могли сбить над Ростовской областью
Украинскую ракету, которую сбили над Ростовской областью, могли запустить из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», сообщают СМИ.
26 мая 2023, 06:54

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