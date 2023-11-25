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Селфи

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Ноябрь 2023
Нейросеть вместо фотографа: как сэкономить деньги на новогодней фотосессии
25 ноября 2023, 10:39
Октябрь 2023
«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»
Селфи в подростковой среде считается атрибутом успешности и социальной значимости, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.
17 октября 2023, 13:38
Сентябрь 2023
В Сочи девушка упала со скалы, делая селфи
Девушка, делая селфи на краю скалы в Сочи, оступилась, упала и едва не погибла, сообщает канал «ЧП Сочи»
11 сентября 2023, 07:57
Декабрь 2022
Топ-5 мест для новогодних селфи в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону с декабря активно украшают к Новому году, а у горожан появились новые места для праздничных селфи. Какие зоны лучше всего подходят для этого, в материале RostovGazeta.
9 декабря 2022, 12:25

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