Топ-5 мест для новогодних селфи в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону с декабря активно украшают к Новому году, а у горожан появились новые места для праздничных селфи. Какие зоны лучше всего подходят для этого, в материале RostovGazeta.