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Село Самбек

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Ноябрь 2023
В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР
14 ноября 2023, 13:50
Октябрь 2023
Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры под Самбеком
ДТП с участием военных машин и фуры произошло в районе села Самбек в Ростовской области, сообщают очевидцы.
8 октября 2023, 19:52
Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области
На мокрой трассе в Ростовской области произошла авария с участием военных машин и фуры, сообщили в социальных сетях очевидцы.
8 октября 2023, 19:50
Июль 2023
Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика
В Ростовской области приняли ряд мер для нормализации ситуации на дорогах после теракта на Крымском мосту, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 июля 2023, 06:25

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