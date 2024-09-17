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Сельское хозяйство в Ростовской области

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Сентябрь 2024
Промышленное производство лобстеров запустят в Ростовской области
Компания «Ростов Лобстер» планирует увеличить производство лобстеров в регионе, сообщил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства области Константин Рачаловский.
17 сентября 2024, 13:59
Суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера на 74 млн рублей
Деньги на банковских счетах ростовского ООО «Вектор» заблокированы, сообщается на сайте арбитражного суда.
9 сентября 2024, 07:16
В Ростовской области у собственника отобрали земли за отказ их обрабатывать
В Ростовской области у собственника через суд изъяли сельхозземли, которые не обрабатывались более трёх лет, сообщили в управлении Россельхознадзора.
7 сентября 2024, 14:51
Август 2024
Урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка
В Ростовской области может погибнуть 20% урожая подсолнечника из-за сухой ризопусной гнили, сообщил региональный Россельхозцентр.
3 августа 2024, 11:18
Июль 2024
Зернотрейдеров в Ростовской области забросили исками из-за зерновой пыли
4 июля 2024, 18:05
Июнь 2024
Казаков массово привлекли к охране урожая в Ростовской области
Полицию и казаков привлекли к охране полей в Ростовской области, сообщает «Дон ТР».
29 июня 2024, 08:07
Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области
27 июня 2024, 14:53
Форель хотят выращивать в Ростовской области в установках замкнутого типа
22 июня 2024, 09:14
Под контроль дронов попали десятки тысяч километров полей в Ростовской области
Южный федеральный округ — один из лидеров по применению агродронов, пишет «РБК Кавказ».
20 июня 2024, 14:41
Май 2024
Фермер предсказал резкое падение цен на клубнику в Ростове
21 мая 2024, 16:17
В полях Ростовской области нашли опаснейший сорняк
13 мая 2024, 17:47
В Ростовскую область хотят массово поставлять китайские дроны
Ростовская область может стать главным рынком сбыта китайских дронов, производством которых займутся в Краснодарском крае, пишет «Коммерсант Кубань-Черноморье».
1 мая 2024, 17:31
Апрель 2024
Зернотрейдер Ростовской области судится с Россельхознадзором за 60 тыс долларов
29 апреля 2024, 09:35
Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров
Рентабельность хозяйств, занимающихся растениеводством, падает в Ростовской области, сообщили в Заксобрании региона.
11 апреля 2024, 10:35
Март 2024
Красную книгу почв собрались издать в Ростовской области
К следующему году в Ростовской области может появиться Красная книга почв, сообщила профессора кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Ольга Безуглова.
26 марта 2024, 12:04
Январь 2024
Пять молочных ферм модернизируют в Ростовской области в 2024 году
Развитие молочного скотоводства является приоритетной задачей в секторе животноводства, рассказал «Интерфакс-Юг» министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.
26 января 2024, 17:59
Предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца
26 января 2024, 17:45
Ученые ЮНЦ РАН оценили, как Ростовская область пострадала от санкций
14 января 2024, 16:03
Декабрь 2023
Свиней, овец и коз стало меньше в хозяйствах Ростовской области
25 декабря 2023, 12:40
Доходы сельхозпредприятий снизились в Ростовской области почти на треть
24 декабря 2023, 14:12

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