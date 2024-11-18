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Семикаракорск

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Ноябрь
Пенсионер катал труп кабана в моторной лодке в Ростовской области
Полицейские задержали мужчину, который плыл в лодке с трупом кабана, сообщает местный telegram-канал «Че по Ростову».
18 ноября, 19:11
Сентябрь
Жительница Ростовской области вырастила в огороде ежевику-мутанта
26 сентября, 06:56
Июль
Рыба массово погибла в водоёме в Ростовской области
В озере Старый Дон в Семикаракорске погибла рыба, подтвердили в Минприроды Ростовской области.
30 июля, 13:09
Неизвестные в Ростовской области массово отрывают головы голубям
12 июля, 13:35
Крупный производитель в Ростовской области выпускал опасное для людей мясо кур
11 июля, 12:53
Июнь
Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области
30 июня, 19:18
«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей
28 июня, 12:48
Появилось видео пожара в Семикаракорске, где дома полыхают после взрыва
В Ростовской области горят три дома. Пожар начался после взрыва баллонного бытового газа, сообщает региональное МЧС России.
26 июня, 15:16
Дым видно за много километров: частный дом взорвался в Семикаракорске
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв бытового баллонного газа, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
26 июня, 14:43
Речные пассажироперевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск запустят в июле
25 июня, 11:50
Стала известна стоимость круиза на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск
15 июня, 08:44
Май
Судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск
Из Ростова-на-Дону в Семикаракорск планируется запустить экскурсионное судно на подводных крыльях «Валдай», сообщают СМИ.
17 мая, 14:21
Февраль
Президент Путин назначил двух судей в Ростовской области
17 февраля, 14:18
В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей
17 февраля, 09:32
Два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»
В Ростовской области на заснеженной трассе «Ростов-Волгодонск» разбились два автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.
10 февраля, 10:35
Стал известен маршрут автобуса из Ростова в Стамбул
1 февраля, 05:53
Январь
Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной
16 января, 04:52
В Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату
15 января, 04:44
Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на Дону
7 января, 18:13
Скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров
5 января, 13:04

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