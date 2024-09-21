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2024
После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса
Экстренные службы сообщают об исчезновении пассажирки микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП на трассе в Ростовской области. По информации регионального УГИБДД, местонахождение женщины пока неизвестно.
21 сентября, 20:04
Стало известно, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону
27 августа, 05:25
Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области
14 августа, 10:15
Стало известно, какая будет погода в августе в Ростовской области
17 июля, 12:26
Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области
3 июля, 15:39
Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году
18 января, 15:06
2023
Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью
9 ноября 2023, 13:02
Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области
В Ростовской области из-за роста цен на бензин увеличились годовые темпы прироста цен на моторное топливо в рознице, сообщает Центробанк.
19 октября 2023, 05:05
Выпавший с балкона мужчина погиб в Ростове-на-Дону
13 октября 2023, 13:44
Автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону
13 октября 2023, 07:21
Пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге
В Ростовской области разыскали 16-летнюю девушку, которая пропала в Бурятии, сообщили в МВД республики.
12 октября 2023, 08:49
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
28 сентября 2023, 14:16
Стало известно о гибели в Нагорном Карабахе миротворца из Ростовской области
23 сентября 2023, 10:33
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето
В Ростовской области началось бабье лето, теплая погода сохранится до 27 сентября, сообщил климатолог Александр Иошпа.
21 сентября 2023, 08:58
Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника
В Ростовской области не появлялось информации об отмене прямой линии губернатора Василия Голубева после упавшего беспилотника, анонс размещен в Telegram главы региона.
7 сентября 2023, 10:39
Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
1 сентября 2023, 06:13
Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы
30 августа 2023, 05:59
Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области
28 августа 2023, 06:09
Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»
Фирменный поезд, который курсирует из Москвы в Ростов-на-Дону, снова получит название «Тихий Дон», прозвучало на заседании в правительстве региона.
23 августа 2023, 12:00
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
21 августа 2023, 06:22

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