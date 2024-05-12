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Сергей Шойгу

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Май 2024
Сергей Шойгу покинет пост министра обороны РФ
Глава государства Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России, сообщает телеграм-канал Совета Федерации.
12 мая 2024, 19:18
Апрель 2024
Замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
Замглавы Минобороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, об этом сообщает Следственный комитет России.
23 апреля 2024, 19:38
Январь 2024
Шойгу наградил губернатора Василия Голубева за помощь военным
Губернатор Ростовской области Василий Голубев получил почетную грамоту от Минобороны, рапортовала пресс-служба правительства региона.
11 января 2024, 10:50
Декабрь 2023
Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос по постановке на воинский учет граждан без необходимости приходить в военкомат, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте Кремля.
21 декабря 2023, 08:37
На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море России
19 декабря 2023, 15:01
Сергей Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Азовское море получило статус внутреннего моря России, видео опубликовало в одном из популярных Telegram-каналов.
19 декабря 2023, 11:46
Семья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ее
19 декабря 2023, 11:19
Донской губернатор поручил помочь семье бойца СВО, оставившего перед гибелью послание
Глава Ростовской области Василий Голубев навестит семью Романа Рудакова, который погиб в спецоперации, сообщил губернатор в соцсетях.
19 декабря 2023, 09:13
Лидер группы «Серьга» посвятил песню погибшему бойцу СВО из Батайска
Лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин спел песню в честь Романа Рудакова из Батайска, который погиб в спецоперации, говорится в соцсетях артиста.
19 декабря 2023, 06:58
Ноябрь 2023
Военкор Сладков рассказал, что может измениться после визита Путина в Ростов
10 ноября 2023, 08:29
Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы
Во время ночного визита в Ростов-на-Дону президенту Владимиру Путину показали новые военные мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые используются для разведывательных и поисково-спасательных операций на фронте, сообщает RT.
10 ноября 2023, 06:35
Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов
10 ноября 2023, 04:36
Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября
10 ноября 2023, 04:14
Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ
Модернизированный в Таганроге самолет ДРЛОиУ А-50У помог сбить более 20 украинских военных самолетов, об этом сообщили военный аналитик Михаил Звинчук в собственном Telegram-канале.
5 ноября 2023, 12:42
Октябрь 2023
Стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области
14 октября 2023, 05:35
Шойгу заявил, что для выполнения задач в зоне СВО набрали 38 тысяч добровольцев
5 октября 2023, 16:15
Сергей Шойгу проверил подготовку бойцов Южного военного округа
Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах Южного военного округа, рассказала пресс-служба Минобороны.
5 октября 2023, 08:31
Сентябрь 2023
Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников
Штаб Южного военного округа набрал уже 30 тысяч военнослужащих-контрактников, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
26 сентября 2023, 13:53
Вернут ли осенью домой мобилизованных из Ростовской области
12 сентября 2023, 06:12
В Сети распространяют слухи о новой волне мобилизации: правда или фейк
5 сентября 2023, 10:11

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