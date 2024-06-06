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Сеть

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Июнь
Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников
В Сети опубликовали фотографии нефтезавода в Ростовской области, который был атакован беспилотниками, снимки разместил Telegram-канал Baza.
6 июня, 07:18
Февраль
Нейросеть сочиняет ответы: искусственный интеллект помогает найти любовь в Ростове
14 февраля, 07:21
Январь
В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы
27 января, 08:17
Проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу
18 января, 13:37
Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной
16 января, 04:52
Декабрь 2023
В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
25 декабря 2023, 09:50
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении в регион украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».
20 декабря 2023, 09:14
Авария оставила без электричества несколько улиц в Ростове-на-Дону
3 декабря 2023, 09:52
Ноябрь 2023
Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети
14 ноября 2023, 09:42
Октябрь 2023
Президент Путин попросил передать привет командирам во время визита в Ростов
Президент России побывал в Ростове-на-Дону в штабе ВС России и передал привет всем командирам, пишет ТАСС.
20 октября 2023, 07:59
Сентябрь 2023
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Июль 2023
Появилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля
В Интернете разместили видео, на котором показан поврежденный Крымский мост после ЧП утром 17 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
17 июля 2023, 05:54
Фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону
Распространяемая информация о гибели мужчины во время вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».
12 июля 2023, 12:26

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