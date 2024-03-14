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Март
Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области
14 марта, 16:32
Февраль
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
В Ростовской области прогнозируют нашествие азовок на реку Дон, пока в Ростове считают зарплаты и думают, что делать с некомпетентными чиновниками.
20 февраля, 15:08
Ноябрь 2023
Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области
1 ноября 2023, 09:01
Сентябрь 2023
Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов
29 сентября 2023, 06:43
Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году
В Ростовской области на федеральных трассах поток автомобилей увеличился на 300%, сообщил замгубернатора Владимир Окунев.
25 сентября 2023, 08:56
Дождливо и прохладно будет в Ростове-на-Дону 6 сентября
6 сентября 2023, 05:23

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