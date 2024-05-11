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Северное сияние в Ростовской области

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2024
Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове
11 мая 2024, 07:29
Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая
Вечером 10 мая жители Ростовской области стали свидетелями редкого природного явления, связанного с солнечной активностью, о необычном свечении в небе сообщили очевидцы из разных городов региона.
10 мая 2024, 20:09
Северное сияние спрогнозировали в Ростовской области в конце февраля
Из-за мощной вспышки на Солнце на юге страны возможны полярные сияния, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
23 февраля 2024, 06:43
2023
Однократное явление: физик заявил, почему полярное сияние в Ростове было красным
Полярное сияние красного цвета, замеченное в Ростовской области, является редким явлением, заявил физик Александр Иванов.
6 ноября 2023, 15:38
Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область 6 ноября
На Ростовскую область обрушилась сильная магнитная буря, которая стала последствием недавней вспышки на Солнце, следует из данных Института прикладной геофизики.
6 ноября 2023, 09:12
Синоптик Ильин рассказал, чем опасно северное сияние в Ростовской области
6 ноября 2023, 07:01
«Взрыв на Солнце больше России»: синоптик назвал причину северного сияния в Ростове
6 ноября 2023, 05:56
Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние
В ночь на 19 сентября жители Ростова могли увидеть северное сияние, рассказал астроном Михаил Невский.
19 сентября 2023, 16:21
Астроном объяснил, почему в Ростовскую область добралось северное сияние
Из-за мощных магнитных бурь в Ростовской области можно было увидеть северное сияние, заявил ученый Михаил Невский.
25 апреля 2023, 08:48
Астроном объяснил, что за северное сияние увидели жители в Ростовской области
В будущем ростовчане смогут чаще наблюдать северное сияние, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.
24 апреля 2023, 12:39
Жители в Ростовской области увидели северное сияние вечером 23 апреля
Жители Ростовской области вечером в воскресенье, 23 апреля, увидели в небе очень редкое для этого региона явление, сообщили они в соцсетях.
24 апреля 2023, 06:28

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