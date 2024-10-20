rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Северо-Кавказское УГМС

Выбрать дату
Октябрь
Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
20 октября, 06:26
Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область
В ближайшие выходные в Ростовской области продолжат идти проливные дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
18 октября, 08:35
Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область
В ближайшие дни ожидается сильный дождь в Ростовской области. О прогнозе погоды 13 октября сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.
11 октября, 06:23
Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области 4 октября
В Ростовской области прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
3 октября, 19:16
Сентябрь
Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области
Синоптики рассказали, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области, которая появилась в конце сентября. Прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
29 сентября, 13:37
Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области
В Ростовской области воздух и почва остыли до -3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Отчет о погоде 25 сентября опубликован на сайте ведомства.
26 сентября, 06:27
Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области
В северной части Ростовской области зафиксировали первые заморозки 20 сентября, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
21 сентября, 07:36
Мощный ветер в Ростовской области выдует воду из реки Дон
Река Дон в Ростовской области снова обмелеет из-за сильного ветра 19 сентября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
19 сентября, 06:27
После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о похолодании в ближайшие сутки, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
13 сентября, 04:58
На выходных в Ростовской области похолодает до +3
В Ростовской области ожидается резкое похолодание в ближайшие дни. На севере региона столбик термометра опустится ночью до +3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
6 сентября, 06:40
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Ливень, грозу и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие двое суток, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.
3 сентября, 06:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика