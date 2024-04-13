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Северский Донец

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Апрель
В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины
В Ростовской области местный житель утонул в Северском Донце, решив освежиться во время отдыха с друзьями, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
13 апреля, 07:20
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Ситуация с наводнением в Орске Оренбургской области привела к эвакуации огромного количества людей. В Ростовской области весной также ожидается повышение уровня воды в Дону.
11 апреля, 14:27
Февраль
Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации
17 февраля, 15:48
Январь
«Очистные сооружения — это блеф»: эксперт заявил о проблемах канализации на Дону
23 января, 13:07
Декабрь 2023
В Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец на М-4
В Ростовской области на М-4 «Дон» возобновили движение по мосту через Северский Донец, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
28 декабря 2023, 17:45
В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте
21 декабря 2023, 16:15
Колоссальные пробки сковали М-4 в Ростовской области. Показываем на карте
19 декабря 2023, 16:12
М-4 «Дон» сковало 17-километровой пробкой из-за ДТП под Каменском
16 декабря 2023, 14:58
Посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области
4 декабря 2023, 11:44
В Ростовской области на охрану автомобильных мостов потратят 62,2 млн рублей
3 декабря 2023, 12:25
Ноябрь 2023
В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»
27 ноября 2023, 13:40
В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области
21 ноября 2023, 10:29
Октябрь 2023
В Ростовской области движение по мосту на М-4 «Дон» откроют к концу 2023 года
В Ростовской области подходит к концу реконструкция моста через Северский Донец на М-4 «Дон», об этом сообщили в пресс-службе «Автодор».
19 октября 2023, 17:26
Август 2023
Воду в реке Северский Донец признали опасной для людей в Ростовской области
В Ростовской области вода в реке Северский Донец не прошла по показателям качества, сообщает администрация Каменска-Шахтинского в Telegram.
15 августа 2023, 12:25

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