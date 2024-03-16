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Шахтеры в Ростове

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Март 2024
В Ростовской области спасли рабочего, пострадавшего при обвале шахты
В Ростовской области рабочий пострадал при обвале шахты «Шерловская-Наклонная», об этом сообщили донские СМИ.
16 марта 2024, 14:12
Июнь 2023
Власти прокомментировали происшествие в шахте с людьми в Ростовской области
В Ростовской области произошло задымление в шахте, где находились люди, сообщили в правительстве региона.
1 июня 2023, 05:54

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